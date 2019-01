Tendances Première : DOSSIER - Que dire ou pas de la sexualité à mes enfants ? Avec Georges...

Que dire ou pas de la sexualité à mes enfants ? D’un côté, des enfants et des ados qui veulent comprendre. De l’autre, des parents qui cherchent leurs mots et s’interrogent sur l’attitude à adopter face au sujet qu’est la sexualité. Nos enfants sont exposés à la sexualité partout, sur leurs écrans, sur Internet, dans les publicités et les films. Nous vivons dans un monde où le sexe est présent, pour ne pas dire omniprésent. Alors, au lieu de faire l’autruche et d’enfouir la tête dans le sable, Georges Nemtchenko (psychothérapeute) propose aux parents un livre qui les délivrera de leurs hésitations à enfin aborder avec leurs chères têtes blondes les questions qui touchent à la sexualité.

