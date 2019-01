Tendances Première : DOSSIER - 80 ans, un certain âge - 23/01/2019

80 ans, un certain âge. (Ed. Albin Michel) Aujourd'hui âgé de 81 ans, le journaliste et essayiste Jean-Louis Servan-Schreiber assure que malgré son âge, il se sent "bien" et continue à faire "45 minutes de gymnastique tous les matins". Mais cela ne l'empêche pas de refuser l'emploi du mot "senior" le concernant. Dans son dernier ouvrage il nous parle de cette tranche d’âge que nous serons de plus en plus nombreux à atteindre.

