Tendances Première : DOSSIER - La voiture autonome - 22/01/2019

La révolution de la mobilité ne fait que commencer. D'ici à 2030, un tiers des déplacements urbains se feront dans des véhicules autonomes, prédit Dassault Systèmes. Pour d’autres, les véhicules autonomes sont déjà là. Et si on essayait déjà de comprendre ce qu’est un véhicule autonome que l’on confond aujourd’hui régulièrement avec les « voitures connectées » ou avec les « aides à la conduite ». Peut-on déjà en voir au Salon de l’Auto 2019 ? Où en est exactement l’autonomie ? On en parle avec Damien DEROANNE (Double-D Consult) spécialiste des voitures autonomes.

Émission Tendances Première