Tendances Première : DOSSIER - Partager notre ADN - 21/01/2019

Partager notre ADN ? Par l’intermédiaire de la Fondation Roi Baudouin, un panel de citoyens a donné son avis sur l'utilisation des informations génomiques dans les soins de santé. L’initiative est pleinement dans l’air du temps et les résultats sont surprenants. On décortique tout cela avec Yves Dario, directeur du projet à la FRB et Arnault Vandeveld qui participait au panel citoyen.

Émission Tendances Première