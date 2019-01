Tendances Première : DOSSIER - Ariane Euphonie Soundscape of Refugees Greek camp - 18/01/2019

Ariane Euphonie Soundscape of Refugees Greek camp (Varia du 22.01 au 02.02) A travers sa nouvelle création artistique, Pietro Marullo s’interroge sur la réponse politique de l’UE face au flux migratoire vers l’Europe. Pour en parler, il utilise et revisite le mythe d’Ariane qui incarne la capacité de remise en question et la lutte contre l’ordre établi. Lorsque la culture tente de bousculer l’actualité… Pietro Marullo sera notre invité.

Émission Tendances Première