Tendances Première : DOSSIER - Antidépresseurs et sevrage - 16/01/2019

Antidépresseurs et sevrage. Un belge sur neuf consomme des antidépresseurs avec un rapport souvent problématique au produit. En 10 ans, 80 millions de comprimés en plus ont été consommés. A l’origine du phénomène : une société de plus en plus rude et de plus en plus médicalisée. En prélude à l’émission « Question à la Une » diffusée ce soir et qui revient sur la surconsommation et le mésusage des anti dépresseurs nous parlerons sevrage. Existe-t-il une prise de conscience suffisante aujourd’hui ? Existe-t-il des programmes ? De quel ordre ? On en parle avec le Dr Pierre Cole du CHU Brugmann et le Dr Pierre Lemaire, gériatre au CHR Mons Saint-Joseph

Émission Tendances Première