Tendances Première : DOSSIER - Bâtir une organisation collaborative - 15/01/2019

Bâtir une organisation collaborative. Comment appréhender ce nouveau cadre de référence qu’est le management ou la gouvernance collaborative ? Comment associer tous les acteurs de l’organisation à cette aventure humaine ? Quelles pratiques et quels processus mettre en place pour construire une organisation basée sur des équipes collaboratives ? Comment adopter la bonne posture en tant que dirigeant dans ce cadre ? avec Robert Collart, Yannick Bollati et Martin Mahaux fondateur de Phisius qui accompagne les leaders et les équipes qui sont prêtes à s’engager dans un trajet de transformation.

Émission Tendances Première