Tendances Première : DOSSIER - Mutation numérique et responsabilités humaines des dirigeants -...

Mutation numérique et responsabilités humaines des dirigeants (ed. Odile Jacob) Le développement ultrarapide des technologies numériques est porteur du meilleur comme du pire. Les dirigeants, hommes et femmes en situation de responsabilité dans les entreprises, auront à répondre de plus en plus fréquemment des conséquences de ce développement qui affecte toutes les dimensions de la vie humaine et jusqu’à notre rapport au monde. Ce livre n’est un ouvrage ni de recettes ni d’expériences du passé, mais une recherche tournée vers les défis d’un futur déjà en grande partie présent. Il a été conçu par des optimistes vigilants pour qui le pire n’est jamais sûr tant que la lucidité et la bonne volonté prévalent. Il souhaite contribuer ainsi à la réflexion sur le développement responsable. Nous recevons Valérie Julien Grésin, docteur en philosophie.

Émission Tendances Première