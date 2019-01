Tendances Première : DOSSIER - Le juste milieu: le sexe de l'homme comme vous ne l'avez jamais lu...

Le juste milieu (ed. Plon) Dans cette période où l'on découvre - ou l'on fait semblant de découvrir ! - que les hommes testostéronés, brandissant leur sexe comme un instrument de pouvoir et de domination, sont plus nombreux que ce que l'on imaginait, il n'est peut-être pas inutile de « revenir aux fondamentaux », en essayant de décrire cette « machinerie sexuelle », puis d'expliquer clairement son fonctionnement, dont on ne soupçonne pas l'extraordinaire complexité et l'indicible perfection. Une des rares certitudes en ce domaine est que se connaître soi-même, sans résoudre tous les problèmes, participe au respect de soi, donc des autres et des femmes en particulier. On en parle avec le Dr Eric Bouhier.

Émission Tendances Première