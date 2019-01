Tendances Première : DOSSIER - On ne voit qu'avec le coeur - 10/01/2019

Voici le parcours étonnant de Maria Doyle, irlandaise issue d’une famille misérable, qui perd la vue à neuf ans et décide que son handicap ne l’empêchera pas de réaliser ses rêves, surtout les plus fous. Lumineuse, drôle et émouvante, Maria nous fait vivre le choix qui a changé son destin.

Émission Tendances Première