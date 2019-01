Tendances Première : DOSSIER - Ménopausées - 08/01/2019

Créé à partir d’une cinquantaine de témoignages de femmes d’ici et d’ailleurs – mères de famille, artistes, sportives, rêveuses, pdg,…– voici enfin Ménopausées. Un spectacle pour être ensemble, libérer la parole, rire, dire ce qu’on ne pouvait pas dire, montrer ce que l’on cachait jusqu’ici. Avec les premiers signes de vieillesse, avec les outrages du temps sur la peau, le corps et le cœur, viennent probablement le temps des bilans. Qu’ai-je fait de ma vie ? Avec la metteuse en scène Caroline Safarian, le Docteur Rozenberg du CHU Saint-Pierre et Nathalie Benoit, animatrice chez Vie Féminine Brabant Wallon.

Émission Tendances Première