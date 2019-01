Tendances Première : DOSSIER - Le temps du posthumanisme : un diagnostic d’époque - 07/01/2019

« Le temps du posthumanisme : un diagnostic d’époque » ed. Les Belles lettres Ce livre s’en prend d’abord aux deux arguments-phares du posthumanisme, celui de la liberté de « s’augmenter », de poursuivre le projet d’un homme émancipé de ses faiblesses naturelles, et celui des bienfaits de l’amélioration par les techniques. Il réfute sur leur propre terrain les fausses évidences sur lesquelles ces deux argumentaires reposent. Mais surtout, il élargit le débat à la question de l’emprise technologique sur nos sociétés, mettant en évidence le rôle de complice objective que joue à cet égard ce que l’auteur appelle la « Petite éthique », à savoir l’éthique libérale des droits individuels. […] Avec Mark Hunyadi, professeur de philosophie sociale, morale et politique à l’UCL, et auteur du livre

Émission Tendances Première