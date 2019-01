Tendances Première : DOSSIER - 50 exercices de slow love et sex meditation - 03/01/2019

50 exercices de slow love et sex meditation - Eyrolles. (R) Libido très instable ou en berne, sensation de routine sexuelle, d'incompréhension avec son partenaire régulier ou d'un soir, difficulté à parler de sexe, baisse de plaisir ou frustration de ne pas avoir assez souvent un orgasme, voire de ne l'avoir jamais expérimenté... L'insatisfaction sexuelle apparaît souvent comme une fatalité, dans le meilleur des cas comme une phase à traverser en attendant une période plus rose. Une autre sexualité est pourtant possible, celle où l'amour devient une sensation et l'orgasme comme l'aile du vent qui vous porte. Avec l'auteure du livre, Emmanuelle Duschene.

Émission Tendances Première