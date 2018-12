Tendances Première : DOSSIER - Le sucre, cette autre poudre blanche. - 27/12/2018

Le sucre serait-il la nouvelle drogue du XXIème siècle ? Provoquerait-il une addiction aussi forte que celle à la cocaïne ? Questions qui se posent aujourd’hui dans le milieu scientifique… Il est vrai que la consommation individuelle de sucre est passée de 2kg par an au début du 20ème siècle à 30 kg par an aujourd’hui (l’OMS recommande 9kg max par an). De plus, les mécanismes cérébraux en cause dans la consommation de sucres ressemblent à s’y méprendre à ceux impliqués dans les addictions aux drogues dures. Ajoutons que le sucre et ses 56 appellations différentes se retrouvent majoritairement cachés. Mais alors, pourquoi personne ne le dénonce ? C’est la question que pose Bernard Pellegrin dans son livre « Sucre. Enquête sur l’autre poudre » (Ed. Tallandier) et Philippe de Timary professeur ordinaire au service de psychiatrie adulte des Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL)

Émission Tendances Première