Tendances Première : DOSSIER - L'Âge de la connaissance - Traité d'écologie positive -...

L'Âge de la connaissance - Traité d'écologie positive L’économie de la connaissance nous assure un développement durable. Une révolution ! Une économie qui ne ressemble pas à l’économie. Du moins pas à celle, vorace, que le monde a développée depuis la révolution industrielle. Mieux, elle en défie toutes les lois : sa matière première est inépuisable, elle favorise le partage, et son pouvoir d’achat dépend de chacun d’entre nous. Elle trouve déjà des prolongements majeurs grâce au biomimétisme : cet œuf d’oiseau qui inspire les satellites, cette peau de requin qui a changé l’industrie aéronautique, ce coquillage qui a bouleversé notre regard sur le cerveau, etc. On en parle avec Idriss ABERKANE et Didier Bouillon, metteur en scène et fondateur de ECOsfeeria.

Émission Tendances Première