Tendances Première : DOSSIER - Ré-enchanter les rites. Avec Gabriel Ringlet - 24/12/2018

Ré-enchanter les rites Depuis des décennies, Gabriel Ringlet travaille à « ré-enchanter les rites ». Il invite à ses célébrations, celles de la Semaine Sainte en particulier, des témoins issus de tous les horizons et de toutes les convictions. Dans son dernier livre, il nous confie comment des romanciers, poètes, chanteurs, cinéastes et artistes de tout bord se sont prêtés au jeu de ces liturgies hors des sentiers battus. Riche de moments inoubliables, cet éloge de la célébration nous invite à redonner sens, sel et rythme à l’existence.

Émission Tendances Première