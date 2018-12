Tendances Première : DOSSIER - Homo Imitator - La surprenante Histoire du biomimétisme -...

Homo Imitator - La surprenante Histoire du Biomimétisme Léonard de Vinci disait : « Scrute la nature, c’est là qu’est ton futur ». À l’heure d’un sursaut de conscientisation concernant notre environnement et notre écosystème, nombre de citoyens se mettent « au vert », deviennent adeptes du « zéro déchet » et produisent même leurs propres produits le plus naturellement possible, pour améliorer leur quotidien. L’Homo Imitator, quant à lui, étudie ce que la nature a mis au point depuis quatre milliards d’années. Avec Thierry De Swaef, Synthétiseur d’idées, Ingénieur Agronome, Auteur.

Émission Tendances Première