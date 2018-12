Tendances Première : DOSSIER - Testament de vie - 20/12/2018

Testament de vie? Aujourd’hui, nous sommes tous conscients que nous vivrons sans doute très âgés et confrontés à une perte d’autonomie potentiellement très grande (maladie, Alzheimer, parkinson, démence, handicap...) Il est évidemment trop tôt pour vous, et pourtant c’est quand il est trop tôt qu’il faut s’en préoccuper, afin d’éviter qu’il soit trop tard et que vous subissiez les décisions prises par d’autres, même bienveillants. Cette perte d’autonomie future peut être gérée avant d’y être confronté. Et si on parlait Testament de vie, avec Grégoire de Wilde administrateur judiciaire et maître Marc van Beneden, notaire

Émission Tendances Première