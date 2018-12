Tendances Première : DOSSIER - LCR à livre ouvert - 17/12/2018

LCR à livre ouvert. On n’imagine pas tout ce que l’on peut analyser dans le liquide céphalo-rachidien. On peut même y voir des facteurs prédictifs. La ponction lombaire est un examen médical qui consiste en l'introduction d'une aiguille dans le bas du dos afin de récupérer du liquide céphalo-rachidien. Pourquoi effectuer une ponction lombaire ? Que peut- on lire aujourd’hui dans le LCR. Avec Catherine Gillain, neurologue, spécialiste de Réadaptation Fonctionnelle.

