Tendances Première : DOSSIER - Numérique : une course trop rapide ? - 13/12/2018

Numérique : une course trop rapide ? Le numérique nous est présenté comme « bienfaiteur et dispensateur de progrès ». La société nous veut « technophile » pourtant, certain se psoent des questions et s’inquiètent aussi du manque de questionnements par rapport au numérique. Et si pour une fois, Les « technoprudents » se faisaient entendre.

Émission Tendances Première