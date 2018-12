Tendances Première : DOSSIER - Climat: adaptation ou atténuation ? - 12/12/2018

Adaptation ou atténuation ? Face aux bouleversements climatiques, on entend parler de plus en plus de 2 notions entre lesquels il nous est demandé de choisir : adaptation et atténuation. Mais que recouvre exactement ces deux notions et doit-on vraiment faire un choix ? On en parle avec Romain Weikmans, chargé de recherche au FNRS et au Centre d'Études du Développement Durable de l'Université Libre de Bruxelles, Juliette Grain étudiante participant à la COP24 et Michel Crucifix climatologue à l’Ucl.

Émission Tendances Première