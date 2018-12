Tendances Première : DOSSIER - L'homme douloureux - 11/12/2018

L’Homme douloureux (ed. Odile Jacob) Douleurs chroniques, douleurs psychique (depression, burn out), il y a autant de douleurs que d’individus qui souffrent. Sans négliger les progrès considérables de la biomédecine et des neurosciences, il est urgent de remettre le patient au cœur du phénomène douloureux. Issu des regards croisés de trois spécialistes – un neurobiologiste, un médecin de la douleur et un anthropologue –, « l’homme douloureux » montre que la douleur ne s’élabore pas dans un cerveau amnésique, mais au sein d’un système nerveux façonné par le passé singulier et les expériences de chacun. Ce qui implique de se focaliser sur son histoire individuelle et, donc, sur sa vulnérabilité particulière à la douleur, laquelle relève autant de questions existentielles que de questions biologiques.

Émission Tendances Première