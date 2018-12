Tendances Première : DOSSIER - La dernière étreinte - 10/12/2018

La dernière étreinte (Ed. Des Liens qui Libèrent) «Le rire est le propre de l’homme » écrivait Rabelais… Mais il n’avait pas encore vu de grand singe ! Ceux-ci sont révélés au public européen en 1835, et dès lors, rien ne sera plus comme avant. Peu à peu, on découvre en eux tout ce que l’on croyait jusqu’alors réservé à l’humain. Dernière découverte : l’émotion. Rire, peur, colère, désir… Toutes sont passées au crible à l’aide de travaux sur toutes les espèces. La conclusion est sans appel : aucune de ces émotions n’est propre à l’homme. Frans de Waal, éthologue et primatologue de renommée mondiale, explore le monde caché de l’émotion animale et fragilise toutes les certitudes sur la spécificité de l’espèce humaine.

Émission Tendances Première