Tendances Première : DOSSIER - Vivre avec une victime d'attentat - 06/12/2018

Vivre avec une victime d'attentat (Odile Jacob) Les attentats ont été présents dans nos vies ces dernières années. Votre proche a peut-être été touché par un attentat : il est vivant, mais dans quel état ? Sans que vous vous en rendiez compte, l’attentat vous a également blessé psychiquement. Cette blessure invisible vous affaiblit de jour en jour. Comment comprendre ce qui vous arrive ? Est-il normal de souffrir d’un attentat que l’on n’a pas vécu soi-même ? Comment aider la victime et vivre avec elle, sans pour autant y laisser votre santé psychique ? Violaine-Patricia Galbert spécialiste de la famille et de la prise en charge des troubles de stress post-traumatique. Elle est intervenue auprès des victimes et de leurs proches lors des attentats de Paris en 2015, de Nice en 2016 et de Londres en 2017. Installée à Londres, elle a créé en 2018 une cellule de soutien psychologique d’urgence (CSPU) pour venir en aide aux victimes d’attentats au Royaume-Uni.

Émission Tendances Première