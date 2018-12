Tendances Première : DOSSIER - Méditer à cœur ouvert - 05/12/2018

Méditer à cœur ouvert (ed. Nil) De plus en plus de monde tente la méditation. Cette pratique millénaire est aujourd’hui validée par la recherche scientifique. En developpant notre attention, elle nous apprend non seulement à calmer les agitations de notre mental mais aussi à être davantage en contact avec nos perceptions sensorielles. Dans son dernier livre, Frederic Lenoir qui médite depuis plus de 30 ans, va plus loin en introduisant dans cette pratique la notion de cœur et en nous invitant à retrouver le goût de la bienveillance, de la confiance, du pardon et de la gratitude.

Émission Tendances Première