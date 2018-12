Tendances Première : DOSSIER - POP UP STORES - 04/12/2018

Les pop-up store ou magasins éphémères sont de vraies rampes de lancement pour de nouveaux concepts, de nouvelles marques qui veulent tester, grandeur nature, l’attractivité de leurs produits. Mais pas seulement. Aujourd’hui la tendance est tellement forte que de grande marque s’y mettent. Reebook, Samsung, Rocher, ils ouvrent tous leur pop-up store. A titre d’exemple, chaque année entre 120 et 200 boutiques éphémères fleurissent dans le centre de Paris. Ikea (magasin excentré par nature) tente même l’aventure en Suisse. On en parle de cette tendance et des possibilités qu’elle offre avec Isabelle Grippa de hub.brussels, My Yuen fondatrice de Tatamy et Mélanie Maudoux de Weco.

Émission Tendances Première