Tendances Première : DOSSIER - "L'amour m'a sauvé du naufrage" - 30/11/2018

A l’heure où l’on se pose beaucoup de questions sur les prisons et sur la réhabilitation, le livre de Michel Vaujour apporte un éclairage à la fois réaliste et digne d’un scénario de film. Il lui aura fallu pas mal d’aller-retour en prison et en quartier de haute sécurité avant de découvrir le yoga, l’amour, l’espoir. Après 27 ans, il retrouve la lumière… une résilience. « L’amour m’a sauvé du naufrage » (XO Editions), c’est le récit d'un homme qui, malgré l'enfermement, a toujours cherché un sens à sa vie.

