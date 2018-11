Tendances Première : DOSSIER - Womencoop - 29/11/2018

« Les femmes n’osent pas entreprendre. Elles ont peur de sortir de leur zone de confort. Elles préfèrent privilégier leur vie privée et manquent d’ambition professionnelle ». Pendant une demi-année, au fil de 4 événements, le programme Women Coop s’est attaqué à déconstruire ces différents stéréotypes et à Interroger la notion de genre dans l’entrepreneuriat au travers du prisme coopératif. On en parle avec Marie Ledent (Crédal) Sorina Ciucu (co-fondatrice du café citoyen Altérez-Vous et conseillère Accompagnement chez Crédal) et Claudine Drion (chargée de mission au Monde selon les femmes et Conseillère à la formation à la Fopes)

Émission Tendances Première