Tendances Première : DOSSIER - Questions de laïcité - 28/11/2018

Questions de Laïcité. (ed. michel Lafon) La laïcité est l'un des fondements de notre société. On en entend souvent parler, mais qu'est-ce que c'est au juste ? Le monde actuel nous interroge sur les valeurs que sont les libertés individuelles et la liberté de conscience. En réponse à ces questions, ce livre explique les dix grands principes de la laïcité en abordant les thématiques de la religion, de la séparation de l'Église et de l'État, de la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire, de la notion de laïcité en France et dans les autres pays. « Questions de laïcité » est aussi une web-série créée par Bibliothèques sans frontières et diffusée sur YouTube. On en parle avec Patrick Weil qui en est le directeur.

