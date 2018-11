Tendances Première : DOSSIER - Fond SE’nSE 2018 - 27/11/2018

Fond SE’nSE 2018 La Fondation pour les Générations Futures héberge depuis 2016 le Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship Fund (Fonds SE’nSE), créé par l'entrepreneur Pierre Mottet (IBA), qui a pour ambition de contribuer à un monde soutenable en stimulant l'esprit d'entreprendre. Le but ? Soutenir les entrepreneurs développant des projets à impact environnemental élevé en leur proposant des moyens financiers sous forme de capital d’amorçage, du partage d'expérience et du réseautage. L’ambition est de soutenir chaque année de trois à cinq projets de qualité. Avec Benoit Derenne, directeur de la Fondation pour les générations futures, Aline Goffin et Julie Vandeput (OhMyBox !) et Remy Tasse (Youmeal)

Émission Tendances Première