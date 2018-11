Tendances Première : DOSSIER - Obésités. Oser envisager la chirurgie ? - 26/11/2018

Obésités. Oser envisager la chirurgie ? Nous devons faire face à une épidémie d’obésité. À l’échelle de notre société et de chaque individu, il y a certainement de la place pour de la prévention. Cependant, une fois la maladie installée, il ne suffit plus seulement d’adopter une bonne hygiène de vie. De nombreux cercles vicieux se sont installés et, même si chaque histoire est différente, la guérison n’est plus une simple question de volonté. La chirurgie peut rendre la guérison de l’obésité possible. Mais est-elle pour autant indispensable ? Et si c’est le cas, comment ça se passe ? de quoi faut-il tenir compte ? On en parle avec le dr Anne Catherine Dandrifosse, chirurgien bariatrique («Obésités. Oser envisager la chirurgie » ed. Renaissance du livre) et Catherine Grangeard, psychanalyste (« La femme qui voit de l'autre côté du miroir » ed. Eyrolles)

Émission Tendances Première