Tendances Première : DOSSIER - Livraisons à vélo ! - 22/11/2018

Coursiers à vélo, livraisons en triporteur, vélotaxis… Les livraisons se font aujourd’hui en mode low trip. Le phénomène existe depuis un certain temps à Paris, Lausanne et Londres et y remporte un beau succès. Sans parler des grandes villes américaines, dont New York, où ce mode de livraison existe depuis les années 80. Il représenterait d'ailleurs la majorité des livraisons dans la "Grosse Pomme". En Belgique, le système prend de l'ampleur et on compte actuellement plusieurs entreprises de livraison à vélo. Effet de mode ? ou entreprise viable ?

Émission Tendances Première