Tendances Première : DOSSIER - Les pouvoirs cachés du foie - 20/11/2018

Les pouvoirs cachés du foie (ed. Flammarion). Le foie, le plus volumineux de nos organes, est aussi le plus négligé. Dommage, c’est avant tout grâce à lui que nous pouvons vivre plus longtemps et surtout... en bonne santé ! Véritable super héros multitâche, il est d’autant plus facile à protéger qu’il dispose de la capacité unique de se régénérer. Il suffit de savoir l’aider... On en parle avec professeur Gabriel Perlemuter chef du service hépato-gastroentérologie et nutrition à l'Hôpital Antoine Beclère, à Clamart.

Émission Tendances Première