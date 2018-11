Tendances Première : DOSSIER - Petit essai impertinent sur l'internement - 19/11/2018

Petit essai impertinent sur l'internement À contre-courant des idées reçues, les auteurs, qui travaillent au quotidien avec des personnes internées libérées à l'essai, vous invitent à découvrir une autre réalité, loin des lieux communs et des préjugés. Ce petit essai s'adresse à tous les curieux, les inquiets, les indignés, ceux qui savent et ceux qui apprennent, qu'ils soient médecins, juristes, prisonniers ou simples citoyens, fous ou sains d'esprit... Arrêtez-vous, le temps de quelques pages, et venez rencontrer ces fous dangereux. Avec les auteurs Pierre Schepens et Virginie De Baeremaeker.

