Tendances Première : DOSSIER - Une nouvelle psychologie - 15/11/2018

Une nouvelle psychologie. Une nouvelle psychologie est devenue incontournable. Salvatrice. Une psychologie qui sort des ornières de l’archéologie de la souffrance pour se tourner vers une psychologie des ressources. Surinformés, aujourd’hui, les patients attendent d’être écouté et surtout entendus tout en étant acteurs de leur psychothérapie. Ne pas être enfermés dans une théorie. On en parle avec Jeanne Siaud Facchin, psychologue et auteure de « S’il te plait, aide-moi à vivre » (Ed. Odile Jacob)

Émission Tendances Première