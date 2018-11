Tendances Première : DOSSIER - Les visages de la peur - 14/11/2018

Les visages de la peur Est-il une idée plus simple et plus facile que la peur. Dans une société très anxiogène, nous la connaissons tous. Elle fait partie intégrante de notre vie, de notre quotidien. Elle ne nous quitte jamais, se manifeste à l’improviste, prend les gouvernes de notre chemin, s’impose, obsède, inquiète et fascine. Et pourtant à bien y réfléchir, nous ne la connaissons pas vraiment, nous en avons tout au plus l’intuition. La peur se glisse au plus intime du sentiment d’existence, là où les mots ne pénètrent que difficilement, là où les hommes sont dépourvus et fragiles. Le colloque « les visages de la peur » (23 et 24/11/18) tentera de répondre à ces difficiles questions en invitant de nombreux orateurs d’univers différents. Avec Jean van Hemelrijck, psychothérapeute, Martine Vanderkam et Jean Jacques Huyse de l’asbl Aquarelle.

Émission Tendances Première