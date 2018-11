Tendances Première : DOSSIER - Les héros de l'environnement - 13/11/2018

Les héros de l’environnement. Comme le souligne le directeur de l’agence de l’ONU pour l’environnement, Erik Solheim :« Ceux qui luttent pour protéger la planète et les gens devraient être célébrés comme des héros, mais la triste réalité est que beaucoup paient un lourd tribut pour leur sécurité et parfois le paient de leur vie ». Elisabeth Schneiter, journaliste, leur donne corps et rappelle leur combat dans son dernier ouvrage « Les héros de l’environnement » (ed. Seuil)

Émission Tendances Première