Tendances Première : DOSSIER - Digital Wallonia au féminin - 30/10/2018

Encourager les femmes à choisir des études et des carrières liées au numérique, alors qu’elles sont trop peu dans ce domaine. Comment faire ? Digital wallonia lance une campagne, 12 femmes partagent leur expérience et leur motivation à travailler dans le domaine du numérique. On en parle avec Hélène Raimond, expert à l’Agence du Numérique (ADN- Digital Wallonia), Stéphanie Fellen, entrepreneuse dans le domaine du numérique, co-fondatrice Made and More, Julie Foulon, entrepreneuse et co-fondatrice de Girleek.

Émission Tendances Première