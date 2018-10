Tendances Première : Dossier - Comment j’ai vaincu mon mal de dos ? - 23/10/2018

Le mal de dos, c’est 10 % des incapacités de travail. 8 Belges sur 10 sont touchés. C’est aussi le second motif de consultation le plus fréquent chez le médecin. Kiné, Jean-Luc André a vaincu son mal de dos après dix années de recherches. Il a ainsi construit sa méthode, efficace et éprouvée, testée sur lui-même. Des explications claires pour comprendre les 8 causes du mal de dos et les pathologies spécifiques (sciatique, blocage sacro-iliaque et scoliose). Des conseils avisés pour recourir aux thérapies alternatives efficaces et savoir prévenir la crise… ou y survivre. Avec Jean Luc André.

Émission Tendances Première