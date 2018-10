Tendances Première : DOSSIER - Enseigner par les arts numériques. - 22/10/2018

Enseigner par les arts numériques. Les arts numériques permettent de répondre de plusieurs façons (ludique, interactive, interdisciplinaire, créative, (inter)médiatique…) à de nouveaux modes d'apprentissages et d'appréhension du savoir, nés de la révolution numérique. La preuve par l’exemple avec Linda DORIA Formatrice en éducation aux médias au CAVL qui gère un projet en collaboration avec l’HELMo Sainte-Croix et Isabelle COLIN, Chargée de mission pour la Formation Continuée et la Recherche

Émission Tendances Première