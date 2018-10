Tendances Première : DOSSIER - Réalité virtuelle et phobies - 18/10/2018

Une première à la Clinique Psychologique et Logopédique Universitaire (CPLU) de la Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l'Education (FPLSE) de l'Université de Liège : " L'utilisation de la Réalité Virtuelle (RV) comme outil de traitement, dans la prise en charge des troubles anxieux (phobie des araignées, trouble d'anxiété généralisée, ...) et dans la gestion de l'incertitude face à la maladie somatique". Avec Anne Marie Etienne, responsable en psychologie de la santé.

Émission Tendances Première