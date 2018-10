Tendances Première : DOSSIER - Faut-il donner un smartphone aux enfants ? - 16/10/2018

Utiliser les médias sociaux représente l’une des activités les plus courantes chez les adolescents d’aujourd’hui. L’usage des écrans peut s’avérer positif sur certains aspects : possibilité de développer des habiletés sociales et d’améliorer la communication, opportunité d’apprentissage, accessibilité à l’information. De nombreux médecins tirent la sonnette d’alarme : la dépendance aux écrans est dangereuse pour les jeunes. Mais quand parle-t-on d’une addiction ? On en parle avec Marcel RUFO, Pédopsychiatre, Professeur Emérite à l’Université Aix-Marseille, dirige depuis 2016, une unité de soins pour adolescents, « le Passage », situé à Marseille.

Émission Tendances Première