Tendances Première : DOSSIER - Le cerveau et les maux de la parole - 15/10/2018

Le cerveau et les maux de la parole (Ed. Odile Jacob). Dans une société où l’on nous invite à communiquer à tout moment, qu’en est-il de la parole lorsqu’elle défaille ? Pourquoi ne peut-on plus parler après un accident vasculaire cérébral ? Qu’est-ce qui « coince » dans le bégaiement ? Quel rapport entre la dyslexie et l’écoute de la parole ? Quel est le destin des mots dans un cerveau qui devient sourd ? Pourquoi l’enfant autiste ne répond-il pas quand on lui parle ? Pourquoi entend-on des voix dans la schizophrénie ? Aphasie, bégaiement, surdité, dyslexie, autisme, schizophrénie : Anne-Lise Giraud rassemble ici les idées et les données neuroscientifiques qui ont émergé au cours des dernières années sur les maladies de la parole.

Émission Tendances Première