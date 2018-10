Tendances Première : DOSSIER - Le Salon Epsilon - 11/10/2018

Salon Epsilon 16 octobre, LLN. Dans un monde en constante mutation dans lequel les métiers se digitalisent, les entreprises se robotisent, les environnements se complexifient, il est essentiel de travailler, collaborer et apprendre autrement. Le digital bouleverse les conditions de travail, le management, les métiers, les compétences, les pratiques, les codes. Cette évolution technologique invite les entreprises à repenser leurs structures, leurs façons d'organiser le travail et transforme le rôle des ressources humaines pour qui l'accompagnement et, le soutien des salariés et de leurs managers est devenu incontournable. Le Salon Epsilon vous invite à vous ré-inventer! À faire en sorte de garder le cap. De saisir les opportunités et d'innover. De faire de vos collaborateurs vos meilleurs alliés pour évoluer.

