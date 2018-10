Tendances Première : DOSSIER - Mon père, ce robot - 08/10/2018

Mon père ce robot. A l’occasion de ses vingt ans, la Maison du Livre interroge le futur ! Pas de boule de cristal pour autant, c’est le futur « actuel » que nous observerons : le futur vu d’ici, celui qui fait rêver (parfois), qui nous fait peur (souvent), celui qu’on nous prédit, qu’on prétend nous imposer… Les progrès récents en robotique et en intelligence artificielle permettent d’envisager aujourd’hui des applications qui, il n’y a pas si longtemps, relevaient encore de la science-fiction. Toutefois, ces avancées spectaculaires réveillent également d’anciennes peurs et suscitent de nombreux fantasmes. On en parle avec Jean Claude Heudin hercheur, écrivain et directeur du laboratoire de recherche de l’Institut international de multimédia Léonard de Vinci et Joëlle Baumerder de la maison du Livre.

Émission Tendances Première