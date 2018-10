Tendances Première : DOSSIER - Women Code Festival 2018 - 05/10/2018

Women Code Festival 2018. La 4ième révolution industrielle, celle de la transformation digitale de l’économie, est une opportunité unique de créer une nouvelle société basée sur l’égalité des genres et le développement social. Pourtant, les femmes sont les grandes absentes de cette industrie digitale. C’est pourquoi la plateforme Women in Tech.brussels a créé en 2017 le Women Code Festival. L’objectif de cette semaine est de promouvoir le code et le secteur informatique auprès des femmes. Avec la directrice pédagogique de l’Ecole 19, Gwenda Frocrain, Layla Bous’hib, ancienne élève d’Interface3 et web développeuse chez Smart et Loubna Azghoud, coordinatrice de la plate-forme Women in Tech, organisation du Women Code Festival.

Émission Tendances Première