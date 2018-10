Tendances Première : DOSSIER - La résilience économique - 03/10/2018

La résilience économique. La résilience est un terme emprunté à la physique pour exprimer l'élasticité des matériaux ; élasticité qui leur permet de retrouver leur aspect initial après avoir absorbé un effort plus ou moins important. Au-delà de cette limite, ils se déforment ou cassent. La résistance des matériaux aux chocs et à la pression a été par analogie étendue à l'homme dans sa capacité à dépasser une situation critique, de lui résister et de lui survivre. Peut-on étendre cette notion aux comportements des acteurs économiques qui, un jour ou l'autre, devront affronter un monde économique qui brise et exclut ? Quel nouveau regard la résilience nous permet-elle de porter sur le fonctionnement d'une économie moderne plus tendue, mais que chacun souhaite plus agile et moins cassante ? Avec Laurent Ledoux et Alain Richemond.

Émission Tendances Première