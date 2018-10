Tendances Première : DOSSIER - Les intelligences atypiques - 01/10/2018

Intelligences atypiques (ed. Odile Jacob). Einstein, Andy Warhol, Vincent Van Gogh et Mark Zuckerberg… Ces êtres exceptionnels, doués d’une intelligence atypique, ont une façon bien à eux de penser et d’envisager le monde qui les entoure. Cependant ils manquent d’intelligence relationnelle et de sens d’autrui. Leur cerveau ne fonctionne pas tout à fait comme celui des autres. C’est de cette spécificité qu’il est question dans ce livre. Nombreuses sont les personnes dont les talents secrets peuvent passer inaperçus. Il n’est pas rare qu’elles souffrent à l’école, en entreprise, dans leur famille, de l’incompréhension de leurs forces et de leurs fragilités.

Émission Tendances Première