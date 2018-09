Une tendance qui touche de plus en plus de belges: adhérer à des croyances non-scientifiques. Un mysticisme qui touche la plupart des secteurs de la société. On en discute avec Martine Clerckx de chez Wide, Ludovic Boucart, chaman urbain, Isabelle Veraeghen, masseuse et Jean Van Hemelrijk, psychologue et psychothérapeute.

Émission Tendances Première