Tendances Première : DOSSIER - Le yoga à l'école - 03/09/2018

La pratique du yoga à l’école apporte aux enfants ainsi qu’aux enseignants de nombreux bénéfices. On peut facilement évoquer la concentration, une meilleure gestion de leur émotion, du stress ou le développement d’une plus grande confiance en soi pour ne citer qu’eux. Avec Annick Millette et Philip Rigo, professeure et formateur de yoga.

Émission Tendances Première